11.11.2025 06:31:28
Palestine Poultry Company legte Quartalsergebnis vor
Palestine Poultry Company stellte am 08.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 JOD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palestine Poultry Company ein EPS von 0,110 JOD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 9,5 Millionen JOD in den Büchern – ein Minus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palestine Poultry Company 9,8 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.
