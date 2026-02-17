17.02.2026 06:31:28

Palestine Poultry Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Palestine Poultry Company präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,07 JOD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,3 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen JOD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,320 JOD beziffert. Im Vorjahr hatte Palestine Poultry Company 0,330 JOD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 38,58 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 36,86 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

