Palestine Real Estate Investment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Palestine Real Estate Investment äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Palestine Real Estate Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 JOD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 JOD. Im Vorjahr waren -0,030 JOD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Palestine Real Estate Investment mit einem Umsatz von insgesamt 3,71 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,55 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at