Palestine Securities Exchange: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Palestine Securities Exchange hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – ein Plus von 47,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palestine Securities Exchange 0,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,100 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Palestine Securities Exchange im vergangenen Geschäftsjahr 3,44 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palestine Securities Exchange 2,36 Millionen USD umsetzen können.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

