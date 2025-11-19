Palestine Telecommunication hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Palestine Telecommunication stellte am 16.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 JOD. Im Vorjahresviertel hatte Palestine Telecommunication 0,090 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,0 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,5 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at