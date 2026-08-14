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14.08.2026 06:31:29
Palestine Telecommunication präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Palestine Telecommunication stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,14 JOD. Im letzten Jahr hatte Palestine Telecommunication einen Gewinn von 0,100 JOD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 86,8 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 26,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,9 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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