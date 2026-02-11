Palestinian Company for Distribution Logistic Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Palestinian Company for Distribution Logistic Services hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent auf 3,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 USD gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Palestinian Company for Distribution Logistic Services 14,74 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,34 Millionen USD erwirtschaftet worden.

