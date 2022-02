Palfinger-Aktie dennoch in Rot: Palfinger erzielt 2021 höheren Nettogewinn als vor Corona

Der Umsatz legte von 1,54 Mrd. auf 1,84 Mrd. Euro zu, 2019 waren es 1,75 Mrd. Euro gewesen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Das operative Ergebnis (EBIT) wuchs von 100 auf 155 Mio. Euro, nach 149 Mio. im Jahr 2019.

Für 2022 peilt Palfinger 2,0 Mrd. Euro Umsatz an, mittelfristig sollen es bis 2024 rund 2,3 Mrd. Euro sein, rein aus organischem Wachstum. Die EBIT-Marge soll bis dahin 10 Prozent erreichen. 2030 soll der Umsatz bei 3,0 Mrd. liegen. Am Donnerstag will der Palfinger-Vorstand die Details im Bilanzpressegespräch erläutern.

Die Palfinger-Aktie gab in Wien am Mittwoch schlussendlich um 1,75 Prozent auf 28,10 Euro nach.

sp/cgh

APA