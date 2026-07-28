Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
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28.07.2026 17:52:00
Palfinger-Aktie mitt Kursrutsch: Gewinn sank im Halbjahr nur leicht - Iran-Krieg belastet
Effizienzprogramm soll 25 Mio. Euro einsparen
Der Kranhersteller hat aufgrund der veränderten Marktbedingungen ein gruppenweites Effizienzprogramm gestartet. Unter anderem will man Strukturen vereinfachen, das globale Produktions- und Beschaffungsnetzwerk optimieren und durch Automatisierung zusätzliche Produktivitätssteigerungen erreichen. Durch das Programm will Palfinger rund 25 Mio. Euro an Strukturkosten einsparen und die Kostenbasis für 2027 stabil halten. Standorte und Beschäftigte seien vom Effizienzprogramm "keinesfalls betroffen", sagte Palfinger-Chef Klauser auf Nachfrage bei der Halbjahrespressekonferenz. Einsparungen im Personalbereich könne man durch Nicht-Nachbesetzung von "natürlichen Abgängen" erreichen.
In den vergangenen Monaten sicherte sich Palfinger Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von über 100 Mio. Euro. Der Auftragsbestand liege bei rund 1,1 Mrd. Euro, sagte Finanzvorstand Felix Strohbichler bei der Pressekonferenz.
Langfristiger Umsatzschub durch deutsches Finanzpaket und "Defence"
Einen langfristigen Umsatzschub erwartet sich Palfinger durch das deutsche Milliarden-Finanzpaket für Infrastruktur und die Bundeswehr bis zum Jahr 2037. Das Finanzpaket wirke noch nicht so schnell, wie man es erwartet habe, sagte der Palfinger-Chef. Auch von der Erhöhung der Militärausgaben in Europa profitiert der Salzburger Kranhersteller. Man sei seit mehr als 25 Jahren Partner im "Defence"-Bereich, so der Firmenchef ohne Umsatzdetails zu nennen.
Die finanziellen Ziele der "Strategie 2030+" belässt der Maschinenbauer trotz der aktuellen volatilen Marktlage unverändert. Palfinger will 2030 einen Umsatz von über 3 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 12 Prozent erreichen.
cri/ivn
APA
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