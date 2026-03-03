CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Indexänderung 03.03.2026 21:15:00

Palfinger-Aktie: Palfinger ersetzt CPI Europe im Leitindex ATX

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger steigt an Stelle des Immobilienunternehmens CPI Europe (früher Immofinanz) in den Leitindex der Wiener Börse auf.

Palfinger kehrt damit erstmals seit 2010 wieder in den österreichischen Leitindex zurück, wie die Wiener Börse am Dienstagabend bekanntgab. Die Änderung gilt ab 23. März.

"Der Eintritt in den ATX reflektiert die erfolgreiche Entwicklung der Palfinger-Aktie in den vergangenen Jahren", teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. "Im Jahr 2025 stieg der Aktienkurs der Palfinger AG um rund 70 Prozent, während sich das Handelsvolumen an der Wiener Börse vervielfachte."

Auch im ATX five - der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst - ändert sich etwas: Der Stahlkonzern voestalpine kommt in den Index und löst den Energiekonzern Verbund ab, wie die Wiener Börse weiter mitteilte.

sag/spa

APA
