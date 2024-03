Palfinger-Aktie: Palfinger korrigiert Prognosen für 2024 nach unten

Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger senkt wegen der "anhaltend geringen Auftragseingangs in der Kernregion EMEA", also in Europa, Nahost und Afrika, seine Produktion und in Folge seine Prognosen für das Gesamtjahr 2024, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Im Zuge dessen rechnet Palfinger für heuer mit einem leichten Umsatzrückgang zum Vorjahr sowie mit einem um ein Fünftel niedrigeren operativen Ergebnis (EBIT). 2023 lag das EBIT bei 210,2 Mio. Euro.

Für das erste Quartal rechnet das Unternehmen dagegen mit einem "Ergebnis deutlich über dem Vorjahresvergleichszeitraum", so Palfinger. Im ersten Quartal 2023 lag das EBIT bei 48,9 Mio. Euro.

bel/cri

(APA)