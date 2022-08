Palfinger-Aktie steigt deutlich: Entflechtung zwischen Palfinger und Sany umgesetzt

Der Schritt wurde bereits im Dezember 2021 angekündigt und am vergangenen Donnerstag durchgeführt, wie Palfinger am Montag mitteilte. Es handle sich nur um eine Entflechtung: die operativen Joint Ventures zwischen Palfinger und Sany würden weitergeführt, betonte ein Palfinger-Sprecher.

Voraussetzung für den Vollzug der Transaktion war das Erreichen eines Kurswertes der Palfinger-Aktie von zumindest 34,68 Euro (Schlusskurs) an einem Handelstag bis zum 31. Dezember 2023. Diese Kondition wurde bereits per 16. Dezember 2021 erfüllt. Inzwischen notiert die Palfinger-Aktie wieder deutlich niedriger (Schlusskurs Freitag: 24,25), was aber keinen Einfluss mehr auf die Transaktion hat.

Palfinger hat somit den indirekt gehaltenen Anteil von 7,5 Prozent an der Sany Automobile Hoisting Machinery an einer Gesellschaft der Sany-Gruppe übertragen. Im Gegenzug erhielt Palfinger 2.826.516 eigene Aktien plus eine Summe von 15 Mio. Euro von Sany Europe GmbH. Somit sind die Salzburger zu 7,52 Prozent an sich selbst beteiligt. Durch den Anteil von über fünf Prozent fiel die Aktion unter die Meldepflicht.

Im Wiener Handel klettert die Palfinger-Aktie zeitweise 5,95 Prozent auf 25,45 Euro.

spo/sag

APA