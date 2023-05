Palfinger-Aktie tiefer: Palfinger hat einen neuen Chef für das operative Geschäft

Alexander Susanek, ehemaliger Geschäftsführer der BMW Motoren in Steyr und bisheriger Leiter der Antriebsproduktion der BMW Group , übernimmt per 1. Juli 2023 den Vorstandsposten des COO bei Palfinger . Der gebürtige Münchner soll sich dort um die Transformation zu einem globalen Technologieunternehmen kümmern.

Susanek folgt auf Martin Zehnder, der nach 15 Jahren sein Mandat nicht weiter verlängert hat, so Palfinger am Mittwoch in einer Aussendung. Weiters im Vorstand sind, wie bisher, CEO Andreas Klauser und CFO Felix Strohbichler.

Susanek studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in Betriebswirtschaft. Er startete seine Karriere 2005 beim Lkw-Hersteller MAN.

Im Wiener Geschäft verliert die Palfinger-Aktie zeitweise 1,03 Prozent auf 28,70 Euro.

APA