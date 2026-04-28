Palfinger gut ins Jahr 2026 gestartet

Der börsennotierte Kran-Spezialist Palfinger ist gut ins Jahr 2026 gestartet. Das erste Quartal 2026 brachte mehr Umsatz und einen starken Gewinnzuwachs im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Werte des Jahres 2024 wurden allerdings nicht erreicht, geht aus den am Dienstag veröffentlichten Unternehmenszahlen hervor. Gut lief das Geschäft in Europa, "herausfordernd" blieb es hingegen "aufgrund geopolitischer Spannungen und handelspolitischer Rahmenbedingungen" in Nordamerika.

Auch für das ganze Jahr 2026 erwartet Palfinger nun Umsatz und Gewinn über den Werten von 2025. Bis 2030 soll der Umsatz über 3 Mrd. Euro steigen.

Im ersten Quartal 2026 machte Palfinger 561,5 Mio. Euro Umsatz, das bedeutete einen Anstieg um 1,6 Prozent im Jahresabstand. Der operative Gewinn (EBIT) legte um 3 Prozent auf 41,3 Prozent zu, der Periodengewinn um 11,8 Prozent auf 24,6 Mio. Euro. Die Zahl der Mitarbeitenden fiel leicht auf 12.179.

tsk/ivn

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