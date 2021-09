Palfinger legt in Deutschland Produktion von Arbeitsbühnen zusammen - Palfinger-Aktie gibt nach

Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger AG schließt in Deutschland am Standort Krefeld (Nordrhein-Westfalen) die Produktion von Hubarbeitsbühnen und konzentriert die Herstellung auf das Werk in Löbau (Sachsen).

Wie das Unternehmen am Freitag informierte, läuft im August 2023 der Mietvertrag für Krefeld aus, die angestrebte Erweiterung und der Ausbau des Werks lasse sich am Standort unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aber nicht umsetzen.

Der Konzern strebe jedoch weiteres Wachstum gerade im Markt für Hubarbeitsbühnen an. Wie die Palfinger AG mitteilte, werden in Gesprächen mit dem Betriebsrat sozialverträgliche und faire Lösungen für die Mitarbeiter gesucht. Laut einer Sprecherin des Unternehmens sind in Krefeld rund 50 Mitarbeiter in der Produktion beschäftigt. Vertrieb und Service werden dabei im Raum der Großstadt am Rhein bleiben. Im Löbau arbeiten derzeit 200 Personen, davon 128 in der Produktion.

Palfinger-Aktien verlieren im Wiener Handel zeitweise 0,66 Prozent auf 37,65 Euro.

fn/bel

(APA)