Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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30.09.2026 14:43:01

Palfinger schreibt Russland-Geschäft um 135 Millionen Euro ab

Die Finanzziele für 2027 wurden bereits Ende Juli verschoben. Durch die Entkonsolidierung könnte später ein weiterer erheblicher Effekt dazukommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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