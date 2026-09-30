Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
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30.09.2026 14:43:01
Palfinger schreibt Russland-Geschäft um 135 Millionen Euro ab
Die Finanzziele für 2027 wurden bereits Ende Juli verschoben. Durch die Entkonsolidierung könnte später ein weiterer erheblicher Effekt dazukommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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