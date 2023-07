Palfinger steigerte Umsatz und Gewinn zum Halbjahr kräftig

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mehr Details und Zitate nach Pressekonferenz ---------------------------------------------------------------------

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat das nach eigenen Angaben beste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte hinter sich. Preiserhöhungen, ein guter Produkt-Mix, der Rückgang bei Kosten für Rohstoffe und Frachten sowie Verbesserungen in den Lieferketten hätten bei Umsatz, Betriebsergebnis und Konzernergebnis zu deutlichen Zuwächsen geführt. Wermutstropfen sei die schwache Baukonjunktur, wo es zu einem deutlichen Rückgang bei den Auftragseingängen gekommen sei.

"Unsere Kunden in der Bauwirtschaft haben weniger Geschäft. Das beschäftigt uns", sagte Finanzvorstand Felix Strohbichler am Freitag beim Halbjahrespressegespräch. Gestiegene Kosten, höhere Zinsen und strengere Kreditvergabekriterien ließen die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen zuletzt einbrechen. Betroffen sei vor allem die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA), in der Palfinger über 60 Prozent des Umsatzes macht.

Im Halbjahr habe Palfinger die Schwäche am Bau durch gute Geschäfte in anderen Geschäftszweigen ausgleichen können. Vorstandschef Andreas Klauser rechnet mit einer Rückkehr der Bauwirtschaft im zweiten Halbjahr 2024. Bis dorthin soll insbesondere das Geschäft in Nordamerika die Flaute abfedern.

Größter Wachstumsmarkt für Palfinger ist aktuell Nordamerika, wo es eine "enorme Nachfrage" nach Mitnahmestaplern (TMF) gebe, so die Firma. Wie berichtet wird Steyr Automotive ab September für Palfinger Mitnahmestapler für den nordamerikanischen Markt montieren. Bis 2027 sollen dort jährlich 1.700 Stück gefertigt werden. Um die bestehende Präsenz in Nordamerika weiter auszubauen, eröffnete Palfinger zudem im ersten Halbjahr in Schaumburg, Illinois (nahe Chicago), ein neues regionales Headquarter. Etwa ein Viertel des Umsatzes bei Palfinger entfällt auf die Region Nordamerika.

Im ersten Halbjahr stieg der Gesamtumsatz des Kranherstellers um 17 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis legte um fast 62 Prozent auf 63,3 Mio. Euro zu. Beim Betriebsgewinn (EBIT) erzielte Palfinger heuer im ersten Halbjahr ein Plus von 39 Prozent auf 111,3 Mio. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um rund ein Drittel auf 157,9 Mio. Euro. Das gute Ergebnis werde sich bei der Dividende entsprechend niederschlagen, kündigte Finanzchef Strohbichler an.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro und ein EBIT von 200 Mio. Euro - beides wären Rekordwerte. Im Jahr 2027 sollen ein Umsatz von 3 Mrd. Euro, ein ROCE (Return on Capital Employed, Rendite auf das eingesetzte Kapital, Anm.) von 12 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 10 Prozent erreicht werden.

Palfinger beschäftigte im ersten Halbjahr 2023 im Schnitt 12.565 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nach 12.135 davor.

ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com