Palfinger und China-Partner Sany beenden Kreuzbeteiligung - Palfinger-Aktie legt stark zu

Palfinger wird den indirekt gehaltenen Anteil von 7,5 Prozent an der Sany Automobile Hoisting Machinery übertragen. Als Gegenleistung erhält Palfinger 2.826.516 Stück der eigenen Aktien und eine Barzuzahlung von rund 15 Mio. Euro. Das geht aus einer Aussendung am Mittwoch hervor.

Voraussetzung für den Vollzug der Transaktion ist das Erreichen eines Kurswertes der Palfinger-Aktie von zumindest 34,68 Euro (Schlusskurs) an einem Handelstag bis zum 31. Dezember 2023. Der heutige Eröffnungspreis lag bei 33,5 Euro. Durch die Vereinbarung sinkt die Eigenkapitalquote von Palfinger zunächst um rund 6 Prozentpunkte im Vergleich zu Ende September 2021. Bei Eintritt der Kurs-Bedingung reduziert sich dieser Rückgang auf rund 3 Prozentpunkte. Weiters ergebe sich ein positiver Ergebniseffekt von mindesten 12 Mio. Euro, heißt es in der Aussendung.

Die Zusammenarbeit zwischen Palfinger und Sany in China und dem Bereich der ehemaligen GUS-Staaten wird fortgesetzt. Das operativen Joint Venture Palfinger Sany Mobile Cranes Sales GmbH ("PSV AT") mit Sitz in Österreich, das Mobilkrane und Baumaschinen in Europa, dem Nahen Osten und Asien serviciert und vertreibt, wird von der Sany-Gruppe übernommen.

Die Palfinger-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 5,45 Prozent fester bei 34,80 Euro.

