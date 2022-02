Palfinger verlängerte Vertrag von Finanzvorstand Strohbichler - Aktie etwas fester

Der Aufsichtsrat habe am 27. Jänner einstimmig den Beschluss zur Wiederbestellung als CFO bis Ende 2027 gefasst, wie Palfinger am Dienstag mitteilte. Strohbichler ist seit Oktober 2017 Finanzvorstand der Palfinger AG. Von Mai 2015 bis September 2017 war er Geschäftsführer der B&C Industrieholding GmbH und davor bei Palfinger in leitenden Positionen in verschiedenen Bereichen tätig.

Die Palfinger-Aktie steigt in Wien zeitweise 0,5 Prozent auf 30,45 Euro.

itz/sp

APA