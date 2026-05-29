PENN Entertainment Aktie
WKN: 905441 / ISIN: US7075691094
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29.05.2026 17:12:15
Palidye Holdings Initiates PENN Entertainment Position, According to Recent SEC Filing
According to a SEC filing dated May 15, 2026, Palidye Holdings (Caymans) Ltd reported a new position in PENN Entertainment (NASDAQ:PENN), acquiring 1,400,000 shares over the first quarter. The position’s quarter-end market value reached $21.04 million. The stake represents 3.9% of the fund’s 13F assets under management.This is a new position for Palidye, representing 3.9% of 13F AUM as of March 31, 2026Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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