Palisade Bio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Palisade Bio präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at