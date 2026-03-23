Palisade Bio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Palisade Bio veröffentlichte am 20.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,300 USD. Im Vorjahr waren -10,190 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at