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23.03.2026 06:31:29
Palisade Bio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Palisade Bio veröffentlichte am 20.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,300 USD. Im Vorjahr waren -10,190 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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