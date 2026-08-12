Palisade Bio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Palisade Bio präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at