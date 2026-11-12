Palisade Bio präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Palisade Bio hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at