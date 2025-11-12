Palisades Goldcorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Palisades Goldcorp stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,35 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16194,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at