Palisades Goldcorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Palisades Goldcorp hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CAD gegenüber 1,35 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 61,44 Prozent zurück. Hier wurden 10,7 Millionen CAD gegenüber 27,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at