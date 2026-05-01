SkyWater Technology Aktie
WKN DE: A3CM07 / ISIN: US83089J1088
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01.05.2026 15:48:01
Palisades Investment Partners Initiated a Position in SkyWater Technology Stock. What Does This Mean for Investors?
An SEC filing dated April 30, 2026, shows Palisades Investment Partners, LLC established a new position in SkyWater Technology (NASDAQ:SKYT) during the first quarter,, acquiring 260,896 shares.The estimated transaction value is $7.67 million, calculated using the average closing price for the first quarter. At quarter-end, the new position was valued at $7.15 million, reflecting both the purchase and market performance during the period.SkyWater Technology, Inc. is a U.S.-based semiconductor foundry specializing in advanced engineering and manufacturing services for silicon-based integrated circuits. The company leverages its technology co-creation model to address specialized customer requirements across high-growth and mission-critical markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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