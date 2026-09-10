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10.09.2026 09:56:38
Palla: Korridorsanierungen der Bahn werden länger dauern
BERLIN (dpa-AFX) - Die Generalsanierung wichtiger Bahnstrecken wird nach Aussage von Bahnchefin Evelyn Palla länger dauern als derzeit geplant. Die Überarbeitung des Konzepts werde derzeit mit dem Bundesverkehrsministerium abgestimmt und solle bald vorgestellt werden, sagte Palla vor Journalisten in Berlin. Genaue Jahreszahlen wollte sie nicht nennen./nif/DP/jha
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