Palladyne AI Corp. Q3 Loss Climbs

(RTTNews) - Palladyne AI Corp. (PDYN) revealed Loss for its third quarter of -$12.01 million

The company's bottom line totaled -$12.01 million, or -$0.25 per share. This compares with -$3.74 million, or -$0.09 per share, last year.

Excluding items, Palladyne AI Corp. reported adjusted earnings of -$8.16 million or -$0.17 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 894.2% to $8.55 million from $0.860 million last year.

Palladyne AI Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$12.01 Mln. vs. -$3.74 Mln. last year. -EPS: -$0.25 vs. -$0.09 last year. -Revenue: $8.55 Mln vs. $0.860 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 25.0 M To $ 27.0 M