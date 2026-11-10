Paradyne Networks Aktie
WKN DE: 924393 / ISIN: US69911G1076
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10.11.2026 13:12:10
Palladyne AI Corp. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - Palladyne AI Corp. (PDYN) revealed Loss for its third quarter of -$12.01 million
The company's bottom line totaled -$12.01 million, or -$0.25 per share. This compares with -$3.74 million, or -$0.09 per share, last year.
Excluding items, Palladyne AI Corp. reported adjusted earnings of -$8.16 million or -$0.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 894.2% to $8.55 million from $0.860 million last year.
Palladyne AI Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$12.01 Mln. vs. -$3.74 Mln. last year. -EPS: -$0.25 vs. -$0.09 last year. -Revenue: $8.55 Mln vs. $0.860 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 25.0 M To $ 27.0 M
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