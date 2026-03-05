Palladyne AI Shares Surge 27% Lower Q4 Net Income

(RTTNews) - Palladyne AI Corp. (PDYN) shares climbed 26.92 percent to $9.43, gaining $2.00 on Thursday, after the company reported improved earnings results compared with the prior year.

The stock is currently trading at $9.43, up from its previous close of $7.43. During the session, shares opened at $8.49 and traded in a range of $8.16 to $9.83 on the Nasdaq. Trading volume reached about 30.44 million shares, well above the average volume of about 3.45 million shares.

Palladyne AI reported a fourth-quarter net loss of $1.49 million, or $0.04 per share, compared with a loss of $52.97 million, or $1.75 per share, a year earlier. Revenue for the quarter rose to $1.66 million from $0.76 million.

The stock has traded between $4.14 and $13.00 over the past 52 weeks.