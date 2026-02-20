Palm Aktie
WKN DE: A0ETPB / ISIN: US6966431057
20.02.2026 07:31:00
Palm Beach in Florida: Flughafen soll nach Donald Trump benannt werden
Der US-Präsident könnte schon bald über den Flughafen Donald J. Trump nach Mar-a-Lago reisen: Im Bundesstaat Florida hat das Parlament einer Umbenennung des Airports zugestimmt. Demokraten sind besorgt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
