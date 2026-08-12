Palma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Palma präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,60 JPY, nach 4,37 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 563,1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palma einen Umsatz von 548,9 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at