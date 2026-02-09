Palma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Palma stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 517,3 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palma 497,5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at