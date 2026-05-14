Palma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Palma veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 5,53 JPY. Im letzten Jahr hatte Palma einen Gewinn von 1,83 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 547,5 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 553,6 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at