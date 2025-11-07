Palmer Square Capital BDC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Palmer Square Capital BDC hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 30,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at