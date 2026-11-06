Palmer Square Capital BDC präsentierte Quartalsergebnisse

Palmer Square Capital BDC hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 22,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at