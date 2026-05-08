Palmer Square Capital BDC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palmer Square Capital BDC hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at