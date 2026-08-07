Palmer Square Capital BDC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palmer Square Capital BDC präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,56 Prozent zurück. Hier wurden 24,0 Millionen USD gegenüber 25,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at