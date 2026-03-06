06.03.2026 06:31:28

Palms Agro Production gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Palms Agro Production hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,8 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 2,9 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,020 KWD. Im letzten Jahr hatte Palms Agro Production einen Gewinn von 0,010 KWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Palms Agro Production im vergangenen Geschäftsjahr 9,61 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palms Agro Production 8,46 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:50 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
20:21 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen