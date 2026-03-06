Palms Agro Production gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Palms Agro Production hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,8 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 2,9 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,020 KWD. Im letzten Jahr hatte Palms Agro Production einen Gewinn von 0,010 KWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Palms Agro Production im vergangenen Geschäftsjahr 9,61 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palms Agro Production 8,46 Millionen KWD umsetzen können.

