Palms Agro Production hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Palms Agro Production hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Palms Agro Production 2,0 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,4 Millionen KWD umgesetzt worden.

