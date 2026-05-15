Palms Agro Production: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Palms Agro Production äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 172,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,7 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,0 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at