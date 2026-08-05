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05.08.2026 06:31:29
Palms Agro Production zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Palms Agro Production präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,8 Millionen KWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,8 Millionen KWD.
Redaktion finanzen.at
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