Palms Sports PJSC Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Palms Sports PJSC Registered hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 AED je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 320,0 Millionen AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 281,2 Millionen AED umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,770 AED ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 AED je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,16 Milliarden AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Palms Sports PJSC Registered einen Umsatz von 1,05 Milliarden AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at