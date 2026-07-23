Palms Sports PJSC Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palms Sports PJSC Registered stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,17 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palms Sports PJSC Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 AED in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 280,9 Millionen AED. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 280,4 Millionen AED.

Redaktion finanzen.at