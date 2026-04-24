Palms Sports PJSC Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Palms Sports PJSC Registered veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Palms Sports PJSC Registered hat ein EPS von 0,12 AED vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,120 AED auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 276,3 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 288,5 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at