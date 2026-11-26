OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
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26.11.2026 10:48:00
Palo Alto: Angreifer attackieren öffentlich erreichbare PAN-OS-Firewalls
Derzeit kombinieren Angreifer zwei Sicherheitslücken, um Firewalls von Palo Alto zu attackieren. Sicherheitspatches stehen zum Download bereit.
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