Palo Alto Network hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Palo Alto Network ließ sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Palo Alto Network die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Palo Alto Network hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,11 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at