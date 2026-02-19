Palo Alto Network verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Palo Alto Network hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,04 CAD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Network einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3,60 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Network 3,21 Milliarden CAD umgesetzt.

