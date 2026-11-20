Palo Alto Network hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,43 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,82 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at