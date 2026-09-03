Palo Alto Network zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Palo Alto Network lud am 01.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Palo Alto Network mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,49 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 36,63 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD gegenüber 0,100 CAD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,91 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 12,86 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at